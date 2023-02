De Dallas Mavericks winnen de topper in het Westen, ook de Milwaukee Bucks winnen

De Dallas Mavericks hebben de topper in het Westen gewonnen. Ze versloegen de Sacramento Kings en hadden daarvoor geen Luka Doncic nodig. Ook de Milwaukee Bucks wonnen hun partij.

De Sacramento Kings hebben na vele jaren nog eens een ploeg die in het klassement bovenaan meedoet. Ze kregen afgelopen nacht het bezoek van de Dallas Mavericks, waar sinds kort ook Kyrie Irving bij speelt. De Mavs moesten het wel zonder Luka Doncic doen.

De Mavs pakten uit met een verschroeiende start. Ze vonden moeiteloos de weg naar de basket en na het 1e quarter stond het 25-45. Die voorsprong konden ze in de 1e helft zonder problemen behouden. Na de rust zetten de Kings een remonte in. Ze kwamen tot op 7 punten, maar de Mavs panikeerden niet en speelden het rustig uit: 114-122. Irving was de uitblinker bij de Mavs. Hij had 25 punten en 10 assists. Aan de overzijde waren er de 33 punten van De'Aaron Fox.

Ook de Milwaukee Bucks moesten tegen een topploeg spelen. Ze gingen op bezoek bij de LA Clippers waar Kawhi Leonard ontbrak. De Clippers namen de beste start, maar daarna namen Giannis Antetokounmpo en de Bucks het over. In het laatste quarter sloegen ze de definitieve kloof: 106-119.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Detroit Pistons - San Antonio Spurs: 138-131

Indiana Pacers - Phoenix Suns: 104-117

Philadelphia 76ers - New York Knicks: 119-108



Boston Celtics - Charlotte Hornets: 127-116

Toronto Raptors - Utah Jazz: 116-122

Miami Heat - Houston Rockets: 97-95



Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves: 128-107

New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers: 107-118

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder: 129-138