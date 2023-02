🎥 Oostende vloert Antwerp na thriller met verlengingen en pakt de kop in België, Boston viert met driepunters in VS

De topper tussen Oostende en Antwerp is in België uitgedraaid op een thriller. In de VS was er de voorbije nacht vooral aandacht voor de SuperBowl, maar werd er toch ook gebasket.

Antwerp was bezig aan een knappe zegereeks in de BNXT League en deed het ook een tikkeltje beter dan Oostende in de eerste twee kwarts. Nadien keerde de thuisploeg de rollen om en nam het twaalf punten afstand. De bezoekers kwamen toch nog terug: onder impuls van Bradford werd het 72-72 na de reguliere speeltijd.

In de eerste verlenging had Antwerp de beste kaarten, maar een onnodige fout van De Ridder brak de Giants zuur op. Bleijenbergh zorgde met drie vrijworpen tegen zijn ex-ploeg voor 83-83. Nog een verlenging extra dus en daarin trok Oostende nipt het laken naar zich toe. Het won met 91-88 en komt alleen aan de leiding in de stand.

In de schaduw van de SuperBowl stonden in Amerika twee NBA-matchen op het programma. Boston liet maar liefst 21 driepunters optekenen tegen Memphis en is nog wat steviger leider in het Oosten na een 119-109-overwinning. In het andere duel haalde Toronto het nipt van Detroit met 119-118.