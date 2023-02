🎥 Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday kloppen de Boston Celtics zonder supersterren, de Phoenix Suns verslaan de Sacramento Kings

De Milwaukee Bucks hebben de Boston Celtics na overtime verslagen. Ze konden daarvoor op Giannis Antetokounmpo en Jrue Holiday rekenen. Daarnaast klopten de Phoenix Suns de Sacramento Kings.

In het Oosten stond er een absolute topper op het programma. De Milwaukee Bucks ontvingen de Boston Celtics die het zonder Jayson Tatum en Jaylen Brown moesten doen.

Toch namen de Celtics de beste start, maar halfweg kwamen de Bucks weer langszij. In de 2e helft liepen de Celtics opnieuw uit, maar opnieuw konden de Bucks de situatie rechttrekken. Op enkele minuten van het einde hadden ze zelf een voorsprong kunnen pakken, maar er kwamen nog verlengingen.

Ook in de verlengingen liepen de Celtics eerst uit en opnieuw kwamen de Bucks terug. Ook nam de thuisploeg het over. Ze wonnen met 131-125. Al hun 11e zege op rij. In de zege hadden Giannis Antetokounmpo (36 punten, 13 rebounds, 9 assists en 2 blocks) en Jrue Holiday (40 punten, 5 rebounds, 7 assists en 3 steals) een groot aandeel.

In het Westen stond er ook een topper op het programma. De Phoenix Suns ontvingen de Sacramento Kings. De thuisploeg kon nog altijd niet op Kevin Durant rekenen, maar stond bijna de hele wedstrijd voor. De Kings bleven in de buur en pas in het slot konden de Suns definitief afstand nemen: 120-109. Bij de zege konden de Suns op het trio Devin Booker (32 punten), DeAndre Ayton (29 punten en 11 rebounds) en Chris Paul (17 punten en 19 assists) rekenen.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Toronto Raptors - Orlando Magic: 123-113

LA Clippers - Golden State Warriors: 134-124

Portland Trail Blazer - Washington Wizards: 101-126