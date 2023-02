LeBron James verbeterde het onmogelijk geachte record van Kareem Abdul-Jabbar: zijn er nog zo'n records?

Vorige week verbeterde LeBron James het record van Kareem Abdul-Jabbar. Zo werd James topscorer aller tijden in de NBA. Weinigen die dachten dat het record van Abdul-Jabbar kon verbroken worden, maar toch gebeurde het. Zijn er nog zo'n records?

Om bij de punten te blijven, zijn er al heel wat records van Wilt Chamberlain. Hij maakte ooit 100 punten (nog voor er van een driepuntlijn sprake was) in een wedstrijd. Ook scoorde hij ooit 50,4 punten per wedstrijd. Ook heeft Chamberlain enkele andere records. Chamberlain plukte ooit 27,2 punten per wedstrijd. Daarnaast speelde hij ooit 48,5 minuten per wedstrijd en plukte hij in zijn carrière 23 924 rebounds.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat die records ooit zullen verbroken worden. De 100 punten lijken nog het meest realistische. Voorlopig kwam Kobe Bryant met 81 punten in 2006 het dichtst in de buurt.

ASSISTS EN STEALS

Qua rebounding was er ook Bill Russell. Hij plukte ooit 32 rebounds in een helft. Redelijk onwaarschijnlijk dat een speler dat ooit in de NBA nog zal verbreken.

Daarnaast is er John Stockton die in het bezit is van 2 straffe records. In zijn carrière deelde hij 15 806 assists uit. Ook was hij goed voor 3265 steals. Stockton heeft dankzij zijn lange carrière een ruime voorsprong op al zijn concurrenten. Jason Kidd (12 091 assists en 2684 steals) komt nog het dichtst in de buurt. Al kende ook Kidd een lange carrière.

BLOCKS EN TECHNISCHE FOUTEN

Verder zijn er nog een aantal illustere en soms vergeten records. Scott Skiles deelde ooit in een wedstrijd 30 assists uit. 20 assists is al een huzarenstukje, laat staan 30. Ook zijn er de 17 blocks van Elmore Smith. Door de evolutie van het spel en omdat er minder fysiek contact is toegelaten, is dat een record dat waarschijnlijk altijd van Smith zal blijven.

Ook Rasheed Wallace heeft zo'n record. Hij had ooit 41 technische fouten in een seizoen. Door hem is de NBA de vele technische fouten van sommige spelers strenger beginnen bestraffen met schorsingen. Je moet in theorie bijna elke wedstrijd een technische fout nemen.