Oostende wint ook tweede match in drie dagen tegen Antwerp Giants, maar maakt het nu minder spannend

Oostende heeft zich verzekerd van de eerste plaats in de BNXT League.

Oostende en de Antwerp Giants speelden zondag al tegen elkaar. Toen kwamen er verlengingen aan te pas en won Oostende met 91-88. Woensdagavond stonden de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar.

Deze keer liet Oostende de Antwerpenaren minder kans en bij de rust stond het dan ook al 34-44 in het voordeel van Oostende. De Giants kwam aan het begin van het derde kwart nog terug tot 40-44, maar daarna nam Oostende weer over.

Oostende stond na het derde kwart 48-66 voor. Het verloor het vierde kwart nog wel, maar de 64-80 eindstand was toch duidelijk. Oostende is zo zeker van de eerste plaats in het Belgische luik van de BNXT League. Antwerp moet strijden voor de tweede plaats tegen Limburg United.

Op 12 maart staan Oostende en de Giants nog eens tegenover elkaar, dan spelen ze in Vorst Nationaal de bekerfinale.