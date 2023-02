🎥 Zorgen om Giannis Antetokounmpo, ondanks een historische avond voor hem en de Milwaukee Bucks

De Milwaukee Bucks zitten met zorgen. Hun sterspeler Giannis Antetokounmpo is geblesseerd geraakt.

Het gebeurde in het 2e quarter tegen de Chicago Bulls. Hij kwam hard tegen de staander van de ring en blesseerde zich daarbij aan de pols. Antetokounmpo moest naar de kleedkamer en keerde nadien niet meer terug.

Niet ideaal, want zondag is er het NBA All-Star Game. Hij is er teamkapitein en wil absoluut winnen. De polsblessure kan hem een deelname kosten en mogelijk ook de zege in het All-Star Game.

Nochtans was het historische avond voor Antetokounmpo en zijn team de Milwaukee Bucks. Hij stelde het assistenrecord van de Bucks scherper en ze wonnen van de Bulls: 100-112. Hun 12e zege op rij en dat is een evenaring van een zegereeks in 1982.

Giannis Antetokounmpo.



ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards: 106-114

Phoenix Suns - LA Clippers: 107-116