🎥 Mac McClung zorgt voor sensatie tijdens het Slam Dunk Contest op het All-Star Weekend, Damian Lillard wint de driepuntwedstrijd

Op zaterdag zijn er tijdens het NBA All-Star Weekend traditioneel enkele wedstrijd. Het Slam Dunk Contest, de driepunterwedstrijd en de Skills Challenge zorgen telkens voor het nodige spektakel.

In Salt Lake City was dat niet anders. Mac McClung sloeg het publiek met enkele dunks voor verstomming. Hij kreeg 3 keer de maximale score van 50. Hij pakte uit met heel wat creativiteit. Hij sprong over 2 personen, pakte uit met enkele windmills en met een 540 stelde hij de zege veilig.

Ook was er het Three Point Contest. Tyrese Haliburton scoorde 31 punten in de 1e ronde, maar in de finale maakte hij slechts 17 punten. Damian Lillard profiteerde en had in de finale aan 26 punten genoeg om zich tot winnaar van het Three Point Contest te kronen.

Ten slotte was er ook de Skills Challenge. Team Jazz, Team Rooks en Team Antetokounmpo namen het tegen elkaar op. Team Rooks won het 1e deel door een parcours zo snel mogelijk af te werken. Daarna nam Team Jazz het over. Ze waren de beste passers en nadien ook de beste shotters. Zo namen hielden ze de eindzege in eigen huis.