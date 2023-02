De Antwerp Giants worden 2e in de nationale fase van de BNXT League, Okapi Aalst wint de carnavalsmatch

De Antwerp Giants zijn als 2e in de nationale fase in de BNXT League geëindigd. Ze wonnen hun laatste wedstrijd van Limburg United. Ook was het de carnavalsmatch in Aalst. Okapi Aalst won die van Brussels.

Het was de laatste speeldag van de nationale fase in de BNXT League. De leider (Oostende) en de top 5 waren al bekend, maar de volgorde moest nog bepaald worden. De Antwerp Giants lagen in polepositie om 2e te worden. Bij winst tegen Limburg United waren ze er zeker van. Limburg maakte het hen niet gemakkelijk. Er kwamen verlengingen (73-73). Daarin snelden de Giants weg: 90-79. Zo maakten Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi onderling uit wie 3e zou worden. Mechelen stond bijna de hele wedstrijd voor en gaf die niet meer uit handen: 82-71. SPANNENDE CARNAVALSWEDSTRIJD Ook stond nog de carnavalswedstrijd in Aalst op het programma. Okapi Aalst speelde tegen Brussels en stond bijna de hele wedstrijd voor. Na 3 quarters stond het 15 punten voor, maar Brussels maakte nog een remonte en kwam zelfs nog voor te staan (75-78). Uiteindelijk kon Okapi het laken nog naar zich toetrekken: 85-80. Verder won Oostende nog van Bergen (78-70). Luik won van de Leuven Bears: 78-74. Oostende, Antwerp Giants, Kangoeroes Mechelen, Spirou Charleroi en Limburg United gaan naar de Elite Gold. Leuven Bears, Okapi Aalst, Bergen, Luik en Brussels gaan naar de Elite Silver.