🎥 Jayson Tatum breekt een absoluut record en helpt Team Giannis aan de overwinning in het All Star Game

Het All Star Game was eindelijk aangebroken, het event waarbij spektakel voorop staat. Jayson Tatum was de man die voor het meeste spektakel zorgde en dat ging ook gepaard met een record.

Dit jaar trokken de beste spelers uit de NBA naar Salt Lake City, Utah, om daar in het All Star Game de show te gaan verzorgen. Zij werden opnieuw onderverdeeld in twee teams: Team Giannis, geleid door Giannis Antetokounmpo en Team LeBron, geleid door LeBron James.

De uitblinker was deze keer voor Jayson Tatum, die ondergebracht was bij Team Giannis. Tatum brak zelf het record van Anthony Davis, die met 52 punten de hoogste score ooit in een All Star Game op zijn naam had staan. Tatum ging er met 55 punten los over.

Het hoeft dan ook geen betoog dat de speler van de Boston Celtics gekroond werd tot MVP. Team Giannis haalde het van Team LeBron met 184-175.