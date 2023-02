🎥 Joel Embiid leidt de Philadelphia 76ers naar een straffe comeback tegen de Memphis Grizzlies, Nikola Jokic met een nieuwe triple-double

Na de All-Star-break hervatte de reguliere competitie weer. Er stonden meteen 9 wedstrijden op het programma. Met de Philadelphia 76ers tegen de Memphis Grizzlies stond er ook een topper op het programma.

De Grizzlies namen de beste start en domineerden het 1e quarter. Na 12 minuten stonden ze 22-37 voor. Die kloof behielden ze lange tijd, maar net voor de rust begonnen de Sixers aan hun achterstand te knabbelen. Al snel kwamen ze binnen een verschil van 10 punten, maar de Grizzlies konden hen de hele tijd op achterstand houden, tot het slotquarter.

De Sixers kwamen tot een punt verschil, maar de Grizzlies liepen met nog zo'n 2 minuten te gaan 100-104 uit. Daarna zetten de Sixers nog een laatste run neer. Ze hielden de zege met 110-105 thuis. Joel Embiid was in de zege de grote uitblinker. Hij maakte 27 punten, plukte 19 rebounds en zette 6 blocks. Daar zat onder meer een mooi block op Ja Morant tussen.

De Denver Nuggets mochten op bezoek bij de Cleveland Cavaliers en gingen met de zege aan de haal: 109-115. In het slotquarter maakten ze het verschil. Zoals al het hele seizoen was Nikola Jokic de grote uitblinker. Hij pakte uit met een nieuwe triple-double: 24 punten, 18 rebounds en 13 assists.

Voor de Boston Celtics was er een lastige avond. Tegen de Indiana Pacers hadden ze verlengingen nodig. De Celtics haalden het uiteindelijk met 138-142. De tandem Jayson Tatum (31 punten, 12 rebounds en 7 assists) en Jaylen Brown (30 punten en 11 rebounds) maakte opnieuw het verschil.

Both Jayson Tatum and Jaylen Brown dropped 30+ as the Celtics won in OT.



