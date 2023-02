🎥 De Milwaukee Bucks winnen ook zonder de geblesseerde Giannis Antetokounmpo, highscoringgame voor de LA Clippers en Sacramento Kings

Bij de Milwaukee Bucks is Giannis Antetokounmpo opnieuw geblesseerd uitgevallen. De Bucks wonnen wel. In Los Angeles was er dan weer heel wat spektakel. De Clippers en de Sacramento Kings hebben samen meer dan 350 punten gemaakt.

Net voor de All-Star break viel Giannis Antetokounmpo met een polsblessure geblesseerd uit. Daardoor kwam hij tijdens het All-Star Game maar enkele seconden in actie.

Na een weekje rust was Antetokounmpo weer helemaal hersteld van zijn blessure, maar na 6 minuten tegen de Miami Heat viel hij opnieuw uit. Deze keer liep hij een knieblessure op.

Giannis Antetokounmpo left tonight’s game with a right knee injury



—Didn’t look significant and couldn’t see any mechanism of injury

—Concerning that he walked straight off the court

pic.twitter.com/xpIO89VfeN — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) February 25, 2023

Geen nood voor de Milwaukee Bucks, want ze bliezen de Heat weg. Aan het einde stond het 128-99. Jrue Holiday nam de leidende rol over en zorge voor 24 punten en 7 assists.

De laatste wedstrijd van de avond was opmerkelijk. De LA Clippers en Sacramento Kings scoorden vlot en na de reguliere speeltijd stond het 153-153. Na 2 verlengingen wonnen de Kings uiteindelijk met 175-176. Samen is dat 351 punten, het 2e hoogste puntenaantal voor een NBA-wedstrijd. De Detroit Pistons en Denver Nuggets maakten er samen ooit 370. Malik Monk was met 45 punten de topscorer van dienst bij de Kings. De'Aaron Fox legde daar 42 punten en 12 assists naast.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Washington Wizards - New York Knicks: 109-115

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers: 136-119

Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets: 113-121



Chicago Bulls - Brooklyn Nets: 131-87

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder: 124-115

Golden State Warriors - Houston Rockets: 116-101