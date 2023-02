De Belgian Lions behouden een waterkans voor het WK

De Belgian Lions hebben nog altijd een waterkans om het WK te halen. Ze deden tegen Groot-Brittannië wat ze moesten doen.

Voor het eerst proberen de Belgian Lions het WK te halen. Daarvoor maakt het nog altijd een kans, maar dan moet het zijn 2 overige wedstrijden winnen en hopen dat Servië steken laat vallen. De Lions hun 1e opdracht was tegen Groot-Brittannië.

België begon meteen goed en snelden in het 2e quarter weg. Aan de rust hadden ze een comfortabele 26-42-voorsprong. Ook in de 2e helft bleven de Lions de betere ploeg. De verschil bleef groter worden en uiteindelijk wonnen ze met 59-88. Jonathan Tabu was met 15 punten de topscorer bij de Lions.

Zo hadden de Lions hun eigen taak uitgevoerd. Servië leed tegen Griekenland een 97-92-nederlaag en zo behouden de Lions hun waterkans. Daarvoor moeten ze maandag van Turkije winnen en hopen dat Servië van Groot-Brittannië verliest.