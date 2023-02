🎥 Boston en Memphis zetten absolute toppers op verschillende wijze naar hun hand, exit Antwerp in kwartfinales 3X3

In de NBA stonden enkele absolute toppers op het programma. Boston en Memphis zijn daar als winnaars uitgekomen. Vanuit Belgisch oogpunt is er dit weekend vooral aandacht voor het 3X3.

Philadelphia - Boston stond op het menu in de VS: het nummer 3 vs het nummer 1 uit het Oosten. Joel Embiid was vastberaden om met Philadelphia dichter bij de concurrentie te sluipen en scoorde liefst 41 punten. Boston loste het op als collectief. Bij 107-107 knalde Tatum dan ook nog eens op 2 seconden van het einde de beslissende driepunter binnen. De doodsteek voor Philly. Boston won met 107-110.

Het blijft dus aan de leiding in het Oosten, net zoals Denver zijn koppositie behoudt in het Westen. Al liepen de Nuggets wel tegen een nederlaag aan bij eerste achtervolger Memphis. De thuisploeg ging sterk van start en was vooral succesvol in Denver te verhinderen te scoren. Dat leidde uiteindelijk tot een ruime overwinning met 112-94.

In Frankrijk was Team Antwerp dan weer actief op een 3X3-toernooi in La Rochelle. Nick Celis, Dennis Donkor, Caspar Augustynen en Bryan De Valck verdedigden daar de Antwerpse eer. Ze schopten het ook tot de kwartfinales, maar dat bleek dan ook wel het eindstation te zijn. Het Franse Versailles was met 21-18 nipt te sterk.