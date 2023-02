🎥 Sensatie in NBA! Lillard slaat iedereen met verstomming met waanzinnig aantal punten, Jokić Denver-held in OT

Sensatie ten top in de NBA! Met verbazing hebben ze daar kunnen kijken naar Damian Lillard, die zich op zijn eentje ontpopte tot een ware scoringsmachine.

Dat gebeurde in het duel tussen Portland en Houston. Geen denderende affiche, want dat zijn twee ploegen die meer dan de helft van hun matchen verloren hebben. Het werd wel een spetterende prestatie van Lillard, die liefst 71(!) punten scoorde. De guard werd zo de achtste speler in de geschiedenis die meer dan 70 punten scoort in één match.

Over zijn epische wedstrijd zal in Portland nog lang nagekaart worden. Het leverde ook op, want Lillard scoorde meer dan de helft van het aantal punten dat zijn ploeg in totaal maakte en zijn bijdrage was ook goed voor winst. Portland stuurde Houston met 131-114 huiswaarts.

Denver - LA Clippers was inzake de stand de meest tot de verbeelding sprekende affiche van voorbije nacht. De leider in het Westen ontving de nummer 5 uit diezelfde Conference. Nikola Jokić was superbelangrijk voor de thuisploeg. De center scoorde 40 punten en maakte er met 17 rebounds en 10 assists een triple-double van. Na de reguliere speeltijd stond het 120-120, Denver won na een verlenging met 134-124.