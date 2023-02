Geen WK voor de Belgian Lions: ze lijden een zware nederlaag tegen Turkije

De Belgian Lions hebben zich niet voor het WK kunnen plaatsen. In hun laatste kwalificatiewedstrijd verloren ze zwaar van Turkije.

Vooraf was de opdracht duidelijk voor de Belgian Lions. Om zich te kwalificeren, moesten ze van Turkije winnen en moest Servië van Groot-Brittannië verliezen. Op papier zou dat een mirakel zijn en in de praktijk lukte dat niet. Servië won immers met 101-83 van de Britten.

En de Lions zelf konden hun wedstrijd niet winnen. Al snel moesten ze achtervolgen en het werd snel duidelijk dat de Lions zonder de ervaring van Mwema, Vanwijn, Gilet, Obasohan en Bako niet tegen de Turken opgewassen waren. Aan de rust stond een verschil van 14 punten op het bord.

Na de rust werd dat verschil alleen maar groter. De wedstrijd was al ruim voor de laatste buzzer gespeeld en zo konden de Lions de nodige ervaring opdoen. De eindstand was uiteindelijk 54-82. Manu Lecomte was de enige Lion die in de dubbele cijfers zat (14 punten). Zo is er geen allereerste WK voor de Lions.