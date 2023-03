🎥 Giannis Antetokounmpo leidt de Milwaukee Bucks naar hun 15e zege op rij, nieuwe mijlpaal voor Nikola Jokic

De Milwaukee Bucks hebben hun 15e zege op rij geboekt. De Bucks wonnen deze keer van de Brooklyn Nets. Bij de Denver Nuggets bereikte NIkola Jokic een nieuwe mijlpaal.

De Milwaukee Bucks zijn al het hele seizoen een van de te kloppen ploegen. Tegen de Brooklyn Nets konden ze al hun 15e zege op rij boeken. Al kregen ze het niet cadeau. De Nets namen de beste start en zo moesten de Bucks de hele tijd achtervolgen.

Maar na de rust gingen de Bucks erop en erover. Dankzij een opnieuw uitstekende Giannis Antetokounmpo (33 punten en 15 rebounds) gingen ze er nog op en over. Ze wonnen met 104-118 en hadden tijdens de laatste minuten nog de luxe om hun bank leeg te halen.

Giannis went off for 33 PTS, 15 REB, and 4 AST tonight as the Bucks won their 15th straight game 😤 pic.twitter.com/QZ3GyDJxpk — NBA (@NBA) March 1, 2023

Later tijdens de nacht bereikte Nikola Jokic een nieuwe mijlpaal neer. Hij was goed voor 14 punten, 11 rebounds en 10 assists en pakte zo zijn 100e triple-double uit zijn carrière. Hij is de 6e ooit in de NBA. Zo leidde Jokic de Denver Nuggets naar een 112-133-zege.

14 PTS, 11 REB, 10 AST



Nikola Jokic became only the 6th player in NBA history to record 100 career triple-doubles as the Nuggets won in Houston 🃏 pic.twitter.com/oqKZS8W5d8 March 1, 2023

Ook was er een triple-double voor Ja Morant van de Memphis Grizzlies. Met 39 punten, 10 rebounds en 10 assists leidde hij zijn ploeg naar een 121-109-zege tegen de LA Lakers die LeBron James enkele weken door een voetblessure moeten missen.

What a night for Ja Morant 👀



- 39 points

- 10 rebounds

- 10 assists

- Grizzlies franchise record 28 PTS in Q3



Memphis gets the W, 121-109 pic.twitter.com/6jDepZ0gEI — NBA (@NBA) March 1, 2023

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Utah Jazz - San Antonio Spurs: 94-102

Atlanta Hawks - Washington Wizards: 116-119

Toronto Raptors - Chicago Bulls: 104-98

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings: 117-123



Dallas Mavericks - Indiana Pacers: 122-124

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers: 123-105

LA Clippers - Minnesota Timberwolves: 101-108