🎥 Luka Doncic en Kyrie Irving pakken stevig uit tegen de Philadelphia 76ers, ook een zege voor de Golden State Warriors

De Dallas Mavericks hebben de topper tegen de Philadelphia 76ers gewonnen. In de zege had het duo Luka Doncic en Kyrie Irving een groot aandeel. De Golden State Warriors wonnen dan weer van de LA Clippers.

Kyrie Irving is nog maar een paar weken bij de Dallas Mavericks en zo was de topper tegen de Philadelphia 76ers een goede test.

In de 1e helft waren beide ploegen nog aan elkaar gewaagd, maar na de rust kwam er meer afscheiding. De Mavs liepen 20 punten uit, maar in het laatste quarter zetten de Sixers nog een remonte in. Ze kwamen tot op 4 punten, maar daarna namen de Mavs de controle over de wedstrijd weer over: 133-126.

De Mavs werden door een fenomenale Luka Doncic en Irving geleid. Doncic was goed voor 42 punten en 12 rebounds, terwijl Irving voor 40 punten en 6 assists goed was. Aan de overzijde waren de 35 punten van Joel Embiid, de 29 punten van Tyrese Maxey en de 27 punten en 13 assists van James Harden niet voldoende.

Luka and Kyrie went OFF in the Mavs W 🔥



Luka: 42 PTS, 4 REB, 12 AST, 7 3PM

Kyrie: 40 PTS, 4 REB, 6 AST, 6 3PM



The first pair of teammates in Mavs history to drop 40+ PTS in the same game. pic.twitter.com/XBXWeT4WzP March 3, 2023

Ook de Golden State Warriors en de LA Clippers speelden een topper tegen elkaar. De Warriors namen in een verschroeiend 3e quarter (42-16) afstand. De Warriors wonnen zo met 115-91. Jordan Poole was met 34 punten de uitblinker.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

San Antonio Spurs - Indiana Pacers: 110-99

Washington Wizards - Toronto Raptors: 119-108