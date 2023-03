De BNXT League gaat een nieuwe fase in: dit zijn de stevige concurrenten van Oostende en de Antwerp Giants

Vanavond begint de 2e fase van de BNXT League. Zo zullen Belgische en Nederlandse ploegen elkaar voor het eerst dit seizoen ontmoeten.

Na de 1e fase van het reguliere seizoen in de BNXT League gaat de competitie verder met de transborderronde. De competitie wordt in de Elite Gold en de Elite Silver ingedeeld. De 5 beste ploegen van België en Nederland komen in de Elite Gold. Alle andere ploegen in de Elite Silver.

In de Elite Silver zitten langs Belgische zijde de Leuven Bears, Okapi Aalst, Bergen, Luik en Brussels. De Nederlandse ploegen zijn Yoast United, Feyenoord, de Den Helder Suns, Basketbal Academie Limburg en Apollo Amsterdam. Zij strijden nog voor de laatste tickets van de nationale play-offs. Voor de rest doen die ploegen nog weinig mee voor de kampioenschappen, tenzij ze in internationale play-offs kunnen verrassen.

De Elite Gold is dan weer interresanter. Oostende was tijdens de 1e fase de beste Belgische ploeg. Na een sterke 2e helft kwamen de Antwerp Giants als 2e uit de bus. Ook Kangoeroes Mechelen, Limburg United en Spirou Charleroi zijn erbij en zijn zo al zeker van de nationale play-offs. Hieronder vind je een overzicht van de Nederlandse ploegen in de Elite Gold.

HEROES DEN BOSCH

Den Bosch is de te kloppen ploeg in Nederland. Zo wonnen ze al hun wedstrijden met gemiddeld meer dan 23 punten verschil. De Nederlanders kunnen rekenen op Noors international Chris-Ebou Ndow. Hij is een sterke vleugel en topscorer van de ploeg. Ook pakt hij heel wat rebounds. Daarnaast zijn er nog Austin Price die mee het spel verdeelt, en Thomas van der Mars die heel vlot scoort.

LEIDEN

De nummer 2 uit Nederland is Leiden. Dat is de titelverdediger in de BNXT League. Dit seizoen leden ze al 5 nederlagen, maar tegen ze konden het Den Bosch wel telkens lastig maken. Deion Hamond is de topscorer van de ploeg. Erikas Venskus komt vaak sterk van de bank en Marijn Ververs verdeelt het spel nog altijd zeer goed.

LANDSTEDE HAMMERS

De volgende Nederlandse ploeg is de Landstede Hammers uit Zwolle. Ze leden al 7 nederlagen dit seizoen. Bij Landstede springt vooral Arnaldo Toro Barea in het oog die onder de basket heel dominant is. Zo was hij tijdens de 1e fase goed voor 12,7 punten en 12,5 rebounds per wedstrijd. Daarnaast is er ook Boyd van der Vuurst, de broer van Oostende-speler Keye van der Vuurst.

ARIS LEEUWARDEN

Aris Leeuwarden is dan weer de verrassing in Nederland. Lange tijd draaiden ze mee bovenin, maar op het einde zakten ze toch wat weg. Uiteindelijk klokten ze met 7 nederlagen en een 4e plaats af. Keevan Veinot is de absolute sterspeler van Leeuwarden is gemiddeld goed voor 18,1 punten en 3,9 assists per wedstrijd.

DONAR GRONINGEN

Ten slotte is er nog Donar Groningen, de op papier 3e topclub in Nederland. Maar ze konden zich maar net voor de Elite Gold met 10 zeges en 8 nederlagen plaatsen. Na het vertrek van Artjoms Butjankovs moest het het vooral op een collectieve wijze verdergaan.