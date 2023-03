🎥 De Boston Celtics verliezen van de Brooklyn Nets na een straffe comeback, de Golden State Warriors en de New York Knicks blijven in de winning mood

De Boston Celtics hebben van de Brooklyn Nets verloren. De Golden State Warriors wonnen voor de 5e keer op rij en de New York Knicks zitten al aan 8 zeges op rij.

De Boston Celtics staan 2e in het Oosten en kregen het bezoek van de Brooklyn Nets die sinds de trade deadline sterk verzwakt zijn. De Celtics namen meteen de voorsprong en liepen maar liefst 28 punte uit, maar de Nets begonnen aan hun achterstand te knabbelen. In het laatste quarter pakten de Nets uiteindelijk nog de winst mee naar huis: 105-115. Mikal Bridges had met 38 punten en 10 rebounds een groot aandeel in de zege van de Nets.

The @BrooklynNets overcame a 28-point deficit to win in Boston... the BIGGEST COMEBACK of the season! pic.twitter.com/bMjV2xunMI — NBA (@NBA) March 4, 2023

De Golden State Warriors zijn al het hele seizoen aan het sukkelen en de blessure van Stephen Curry maakte het er niet beter op, maar nu lijken ze er toch door te komen. Tegen de New Orleans Pelicans zetten ze een slechte start recht en zo pakten ze een 5e zege op rij: 108-99. Klay Thompson was topscorer met 27 punten.

Ook de New York Knicks zitten in een goede periode. Op bezoek bij de Miami Heat hielden ze de Knicks in het slot van de wedstrijd af. Ze wonnen uiteindelijk met 120-122. Julius Randle was met 43 punten (waarvan 8 driepunters) en 9 rebounds de grote uitblinker.

WHAT A NIGHT for Julius Randle.



🔥 43 points

🔥 8 threes (ties career high)

🔥 Crazy game winner



The @nyknicks have won 8 in a row! pic.twitter.com/y9zt1P6Oen — NBA (@NBA) March 4, 2023

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Charlotte Hornets - Orlando Magic: 106-117

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers: 129-111

Chicago Bulls - Phoenix Suns: 104-125

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz: 130-103



Denver Nuggets - Memphis Grizzlies: 113-109

Sacramento Kings - LA Clippers: 128-127

LA Lakers - Minnesota Timberwolves: 102-110