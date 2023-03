De Antwerp Giants winnen meteen hun 1e partij tegen een Nederlandse ploeg, Limburg United smeert Den Bosch zijn 1e nederlaag aan

De Antwerp Giants hebben de 2e fase van de BNXT League goed ingezet. Ze wonnen van Donar Groningen. Limburg United smeerde meteen Heroes Den Bosch zijn 1e nederlaag van het seizoen aan.

In de 2e fase van de BNXT League mochten onder meer de Antwerp Giants de spits afbijten. De Giants stonden tegen Donar Groningen bijna de hele wedstrijd voor. Enkel in het laatste quarter moesten ze door de remonte van Groningen opletten, maar de Giants wonnen uiteindelijk met 88-81. Desonta Bradford was met 18 punten de topscorer.

Limburg United kreeg het bezoek van de ongeslagen Nederlandse leider Heroes Den Bosch. Den Bosch nam de beste start, maar Limburg nam net voor de rust het commando over. In de 2e helft kwam Den Bosch weer langszij, maar in het laatste quarter nam Limburg definitief afstand. Het won met 84-77. Myles Cale was met 22 punten de topscorer.

Den Bosch blijft ondanks de nederlaag aan de leiding in de Elite Gold. Giants staan 2e. Limburg schuift op naar plaats 5 en Groningen staat voorlaatste.

Ook in de Elite Silver werden de 1e wedstrijden afgewerkt. Brussels kreeg het bezoek van Feyenoord. Na verlengingen ging Brussels uiteindelijk met 97-105 de boot in. Luik kende tegen Apollo Amsterdam dan weer een gemakkelijke avond. Het won vlot met 103-60. Feyenoord komt zo aan de leiding in de Elite Silver. Luik schuift op naar plaats 3. Brussels staat 7e en Amsterdam blijft laatste.