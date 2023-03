3 op 3 voor de Belgische ploegen in de Elite Gold van de BNXT League: vlotte zeges voor Oostende en Charleroi, thriller in Mechelen

De Belgische ploegen hebben tijdens de 1e speeldag van de Elite Gold van de BNXT League een goede beurt gemaakt. Zowel Oostende, als Spirou Charleroi, als Kangoeroes Mechelen wonnen hun partij.

Oostende kreeg het bezoek van Aris Leeuwarden, de verrassing in Nederland dit seizoen. Maar Oostende liet zich niet verrassen en controleerde de hele wedstrijd. Het won met 100-80. Nikola Jovanovic was met 24 punten en 7 rebounds de uitblinker.

Kangoeroes Mechelen kreeg het bezoek van Leiden, de titelverdediger in de BNXT League. Al snel werd duidelijk dat we naar een thriller gingen. In het slot kon Leiden een kloofje van 8 punten slaan, maar Mechelen knokte terug en Domien Loubry besliste de partij: 80-79. Bij Mechelen was het een collectieve prestatie. 5 spelers eindigden in de dubbele cijfers.

Spirou Charleroi kreeg de Landstede Hammers op bezoek. In het 1e quarter nam Charleroi al afstand en controleerde nadien de partij. Ze wonnen uiteindelijk met 95-79. Jhivvan Jackson was de absolute ster van de avond. Hij maakte 45 punten.

In het klassement staat Oostende net achter leider Heroes Den Bosch. Mechelen schuift op naar plaats 5. Charleroi staat voorlaatste in de Elite Gold.

In de Elite Silver wonnen de 3 Belgische ploegen ruim. De Leuven Bears wonnen met 98-71 van Yoast United. Okapi Aalst won met 102-67 van Basketbal Academie Limburg. Ten slotte wonnen Bergen met 88-64 van de Den Helder Suns. In het klassement staan 5 ploegen aan de leiding. Aan Belgische zijde zijn dat Leuven, Aalst en Bergen. De andere ploegen zijn Yoast United en Feyenoord.