De Philadelphia 76ers stoppen de zegereeks van de Milwaukee Bucks

Al 16 wedstrijden hadden de Milwaukee Bucks na elkaar gewonnen. Tegen de Philadelphia 76ers gingen ze voor hun 17e zege op rij.

In het 3e quarter liepen de Bucks 18 punten uit, maar dan zetten de Sixers een 9-23-run neer. Zo kwamen ze in het laatste quarter weer langszij. Giannis Antetokounmpo bracht de Bucks weer op voorsprong, maar dan shotten Joel Embiid en James Harden elk een driepunter binnen. Zo kwamen de Sixers voor het eerst sinds het 2e quarter weer op voorsprong en die gaven ze niet meer uit handen: 130-133. Zo kwam er een einde aan de zegereeks van de Bucks.

Harden was uiteindelijk de grote uitblinker met 39 punten, 9 rebounds en 10 assists. Embiid zette daar 31 punten en 10 assists naast. Bij de Bucks was Antetokounmpo goed voor 34 punten en 13 rebounds.

What a night for James Harden 🗣️



38 points

9 rebounds

10 assists

5 threes



Sixers win in Milwaukee. pic.twitter.com/SLY2NHbeWo