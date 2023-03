🎥 Belgische triomf en stunt in VS: Team Antwerp wint 3X3-toernooi in Servië, Boston verliest na verlengingen in NBA

Een triomf hier, een stunt daar: er viel wel heel wat te beleven in basketland. Team Antwerp heeft in het 3X3 nog eens laten zien wat het allemaal in zijn mars heeft.

Geen Thibaut Vervoort meer bij Team Antwerp na zijn transfer naar China. Dennis Donkor (foto), Nick Celis, Bryan De Valck en Casper Augustijnen vormden de ploeg die actief was op het toernooi in het Servische Cacak. San Juan ging voor de bijl met 21-11, Pirot met 21-17 en in de finale werd China Mix verslagen met 21-18. Donkor werd uitgeroepen tot MVP. Antwerp is zo meteen ook geplaatst voor een toernooi in Belgrado.

In het basketbal zoals dat gekend is met vijf tegen vijf, deed Boston in de NBA een slechte zaak in de strijd om de koppositie in het Oosten. Het verloor immers na twee verlengingen van New York, voor de Knicks de negende zege op rij. Tatum maakte nochtans het mooie weer bij Boston en finishte met 40 punten. Dat volstond niet voor de overwinning.

Na de reguliere speeltijd stond het 113-113. Ook na één verlenging was de score nog in balans: 121-121. New York kon uiteindelijk toch zegevieren met 129-131. Milwaukee won ondanks de 33 punten van Bradley Beal wel in Washington met 111-117 en staat nu nog steviger op kop in het Oosten. Golden State ging onderuit bij LA Lakers: Anthony Davis domineerde met 39 punten, zijn ploeg haalde het met 113-105.