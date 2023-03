🎥 De Boston Celtics verliezen de voeling met de leiding na een nieuwe nederlaag

De Boston Celtics hebben opnieuw verloren. Tegen de Cleveland Cavaliers verloren ze voor de 3e keer op rij. Zo beginnen ze de voeling met de Milwaukee Bucks te verliezen.

Lange tijd stonden de Boston Celtics op 1 in het Oosten, maar de Milwaukee Bucks wonnen 16 wedstrijden op rij en daardoor kwamen zij aan de leiding. Ondertussen verloren de Celtics zijn laatste 2 wedstrijden. Tegen de Cleveland Cavaliers probeerden ze terug met de zege aan te knopen.

De Celtics namen de beste start. Ze namen snel een kloofje en liepen nadien tot 15 punten uit, maar in de laatste minuten zetten de Cavs een remonte in. Op 24 seconden van het einde kwamen ze voor het eerst sinds het 1e quarter opnieuw op voorsprong. De Celtics lieten zich niet doen en er kwamen verlengingen. Daarin kwamen beide ploegen moeilijk tot scoren. Op het einde namen de Cavs afstand en zo haalden ze de zege binnen: 114-118.

Bij de Cavs was Donovan Mitchell de uitblinker met 40 punten en 11 rebounds. Darius Garland zette daar 17 punten en 12 assists naast. Evan Mobley was goed voor 25 punten en 17 rebounds. De Celtics moesten het zonder Jayson Tatum doen en daardoor leidde Jaylen Brown zijn ploeg. Hij was goed voor 32 punten, 13 rebounds en 9 assists.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers: 143-147

Detroit Pistons - Portland Trail Blazers: 104-110

Miami Heat - Atlanta Hawks: 130-128

Denver Nuggets - Toronto Raptors: 118-113

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans: 123-108