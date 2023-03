🎥 Wilde ontwikkelingen: Denver begaat ferme uitschuiver in eigen huis, onderzoek naar wapendracht Morant afgesloten

Vanuit de NBA bereikten ons de laatste dagen wilde verhalen. Dan gaat het vooral over Ja Morant, die zich met zijn wapendracht op opmerkelijke wijze deed opvallen. Ook op sportief vlak kunnen we ons nog aan één en ander verwachten, zo bewijst de thuisnederlaag van Denver.

De wedstrijd tegen Chicago was voor de leider in het Westen nochtans een kans om zijn koppositie nog te verstevigen. Dat lukte echter niet. Geen enkele Denver-speler geraakte aan 20 punten. De thuisploeg beletten te scoren was voor Chicago de weg naar de overwinning. Het werd 96-117. Voor de Bulls een broodnodige opsteker in de strijd voor de play-offs.

Denver blijft wel leider in het Westen. Phoenix staat in deze Conference vierde na een klinkende zege tegen OKC (132-101), met dank aan de 44 punten van Booker. In het Oosten zet Boston de achtervolging op leider Milwaukee in met een overwinning tegen Portland (115-93). Voor Boston de eerste zege na drie nederlagen op rij.

Ondertussen slaakt Memphis-speler Ja Morant een zucht van opluchting. De point guard had een pistool geshowd in een stripclub en zou dat ook meegenomen hebben naar de kleedkamers van zijn club. Het is in Colorado niet verboden een wapen te dragen, al zijn er wel uitzonderingen. Het politie-onderzoek naar zijn al dan niet illegale wapendracht is nu afgesloten wegens gebrek aan bewijs.