🎥 De Milwaukee Bucks winnen zonder Giannis Antetokounmpo, de Memphis Grizzlies nemen wraak op de Golden State Warriors

De Milwaukee Bucks hebben van de Brooklyn Nets gewonnen. Dat deden ze zonder Giannis Antetokounmpo. De Memphis Grizzlies wonnen dan weer van de Golden State Warriors.

Afgelopen nacht moesten de Milwaukee Bucks het tegen de Brooklyn Nets zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo stellen, maar Bobby Portis en vooral Brook Lopez namen het over. De Bucks starten sterk tegen de Nets. Na de rust zetten de Nets nog een remonte in. Ze kwamen tot op 2 punten, maar de Bucks hielden het hoofd koel en stelden de zege via de vrijworplijn veilig: 118-113.

Lopez was achteraf de absolute uitblinker. Hij kwam één block tekort voor een triple-double en was goed voor 24 punten, 10 rebounds en 9 blocks. Portis voegde daar 28 punten en 13 rebounds aan toe.

Brook Lopez nearly had a triple-double in the @Bucks win...



With blocks 🤯



24 PTS | 10 REB | 9 BLK (career-high) pic.twitter.com/nQbMVb7q44 March 10, 2023

In het Westen was er de topper tussen de Memphis Grizzlies en de Golden State Warriors. Vooraf was er door enkele uitspraken van Draymond Green veel te doen over de partij. Hij vertelde dat de Grizzlies door Dillon Brooks niet kampioen konden spelen. De Grizzlies en vooral Brookse voelden zich in hun gat gebeten en namen een uitstekende start. Ze liepen snel 20 punten uit en gaven de wedstrijd niet meer uit handen: 131-110.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 103-113

Indiana Pacers - Houston Rockets: 134-125

Orlando Magic - Utah Jazz: 124-129

Sacramento Kings - New York Knicks: 122-117