🎥 Plots in sukkelstraatje? Nieuwe uitschuiver Denver ondanks triple-double Jokić, Philly sleept er wel nipte zege uit

En plots gaat de leider in het Westen aan het sukkelen. Nochtans doet Jokić voor Denver alles wat in zijn mogelijkheden ligt, maar de anderen moeten een tandje bijsteken.

Denver staat nog altijd riant op kop in de Western Conference en kan zich hier en daar dus wel een misstap permitteren. Toch is het best om hier geen gewoonte van te maken. Het verloor onlangs al ruim in eigen huis van Chicago en ging nu ook onderuit bij San Antonio, één van de laagvliegers in de NBA.

Aan Nikola Jokić heeft het nochtans niet gelegen: de center liet 37 punten, 11 rebounds en 11 assists optekenen. Goed voor de 26ste triple-double van het seizoen voor de man die opnieuw één van dé kandidaten is om uitgeroepen te worden tot MVP. Op strijdlust slaagde San Antonio er echter toch in om afstand te nemen van Denver: het werd 128-120.

In het Oosten probeert Philadelphia ondertussen om bij te blijven en mee te strijden voor de hoogste posities. Het staat momenteel derde in die Conference en sleepte een nipte zege uit de brand in de thuismatch tegen Portland. Thuisspeler Embiid (39 punten) en bezoeker Simons (34 punten) verzorgden de show. Philly stond op een gegeven moment 20 punten achter, maar Embiid maakte er 1 seconde voor tijd 120-119 van.