🎥 De Golden State Warriors winnen de thriller tegen de Milwaukee Bucks, de Sacramento Kings winnen van de Phoenix Suns

De Golden State Warriors hebben de topper tegen de Milwaukee Bucks gewonnen. Na verlengingen kregen ze de Bucks op de knieën. De Sacramento Kings gingen op het veld van de Phoenix Suns winnen.

Het was meteen duidelijk dat de partij tussen de Golden State Warriors en Milwaukee Bucks (zonder Giannis Antetokounmpo) een thriller zou worden. Ze lieten elkaar weinig ruimte en uiteindelijk gingen we naar verlengingen. Daarin namen de Warriors toch afstand en zo hielden ze de zege thuis: 125-116.

Stephen Curry was de grote uitblinker bij de Warriors. Hij pakte uit met 36 punten en 6 driepunters. Bij de Bucks primeerde het collectief. 7 spelers maakten minstens 10 punten. Ze werden geleid door Jrue Holiday die voor 18 punten, 9 rebounds en 8 assists goed was.

What a night for Steph Curry 🔥



36 points

6 rebounds

4 assists

6 threes



Warriors win a thriller in OT. pic.twitter.com/KvAgtdd5jZ — NBA (@NBA) March 12, 2023

Ook was er nog een andere topper. De Phoenix Suns (zonder Kevin Durant) ontvingen de Sacramento Kings. In de 1e helft sloegen de Kings een kloofje, maar na de rust kwamen de Suns weer langszij. In de slotminuten namen de Kings definitie afstand: 119-128. Bij de Kings zaten 7 spelers in de dubbele cijfers.

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

LA Clippers - New York Knicks: 106-95

Charlotte Hornets - Utah Jazz: 111-119

Detroit Pistons - Indiana Pacers: 115-121

Orlando Magic - Miami Heat: 126-114



Atlanta Hawks - Boston Celtics: 125-134

Houston Rockets - Chicago: 111-119

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 112-108

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder: 96-110

The updated standings after a busy night around the Association 👀



📲 https://t.co/02ml5YIBRq pic.twitter.com/4AwqRaJU1P — NBA (@NBA) March 12, 2023

Update: in het 3X3 basketbal is Team Antwerp dit weekend weer actief geweest. In een toernooi in Belgrado sneuvelde het in de kwartfinales.