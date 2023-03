Dan toch de grote verrassing in bekerfinale! Antwerp Giants legt grote favoriet over de knie en heeft zijn prijs al beet

Wat weinigen verwachtten is dan toch gebeurd: Antwerp heeft in de bekerfinale voor de verrassing gezorgd door landskampioen Oostende te verslaan.

Wanneer Oostende in de finale geraakt, laat het de trofee meestal niet uit zijn handen glippen. Al was het vorig jaar wel een keertje gebeurd. Antwerp wist dus dat het kon, maar dan moest het op zijn best zijn. Het was alleszins meer dan klaar voor deze bekerfinale: in het eerste kwart liep het reeds elf punten uit.

Oostende deed er nadien wel wat puntjes af, wat zorgde voor een 41-35-ruststand in het voordeel van de Antwerpenaren. De kustploeg legde in het begin van de tweede helft de Antwerpse aanval wel even lam. Dat gaf BCO de kans om even aan de leiding te gaan.

OOSTENDE DUWT NIET DOOR

Doorduwen was de boodschap. Dat stonden de sterke Giants niet toe. De Ridder en Bradford (foto) namen de handschoen op en stuwde Antwerp naar een sterk slot. Met 77-71 veroverde het de Beker van België. Oostende zal opnieuw kampioen moeten worden als het dit seizoen een prijs wil pakken.