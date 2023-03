🎥 Hoe lost Denver dit op? Derde verlies op rij ondanks inspanningen Jokić, Embiid en 76ers wel onder stoom

Denver beleeft plots zijn moeilijkste moment uit het seizoen. Jokić zit nochtans in vorm, maar dat blijkt niet genoeg om overwinningen te verzamelen.

Integendeel, Denver is tegen zijn derde opeenvolgende nederlaag aangelopen. En dat ondanks 35 punten, 20 rebounds en 11 assists van Nikola Jokić. Een triple-double om u tegen te zeggen. Bij Brooklyn wisten ze dat als collectief op te lossen en gingen ze met 120-122 met de zege aan de haal.

Denver blijft wel aan de leiding in het Westen door de marge die het eerder in het seizoen had uitgebouwd. In het Oosten staat Philiadelphia nog altijd op een derde plek, maar op basis van de huidige vorm zit er misschien nog wel meer in. Onder impuls van een sterke Joel Embiid pakte het zijn vijfde zege op rij.

De center scoorde in de thuiswedstrijd tegen Washington 35 punten. Philadelphia kon hem zich zelfs permitteren om hem in de slotfase wat rust te gunnen. Met 112-93 boekte het in elk geval een klinkende overwinning. Milwaukee en Boston zijn gewaarschuwd.