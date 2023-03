Ontketende Giannis Antetokounmpo keert met een glansprestatie tegen de Sacramento Kings terug uit blessure

De Milwaukee Bucks hebben de Sacramento Kings verslagen. Daarvoor kon het terug op Giannis Antetokounmpo rekenen. Hij keerde terug uit blessure.

De voorbije matchen moesten de Milwaukee Bucks het zonder hun sterspeler Giannis Antetokounmpo doen. Hij was met een polsblessure uit.

Maar tegen de Sacramento Kings maakte Antetokounmpo zijn wederoptreden en hij leidde meteen zijn ploeg zoals vanouds. Het was ook nodig, want bij de rust keken de Bucks tegen een achterstand aan. Antetokounmpo leidde de Bucks uiteindelijk naar een 124-133-zege en was goed voor 46 punten en 12 rebounds. Zo maakte de Griek de triple-double (23 punten, 17 rebounds en 15 assists) van Domantas Sabonis ongedaan.

46 POINTS on 18-26 shooting for @Giannis_An34 in the Bucks win!



Dominant.

Just dominant. pic.twitter.com/kaQKhFygwm — NBA (@NBA) March 14, 2023

Domantas Sabonis becomes the first player in franchise history with 20/15/15 since Oscar Robertson!



23 PTS

17 REB

15 AST



Bucks outlasted Kings in a fun one. pic.twitter.com/Hd1tO3VoFL March 14, 2023

Ook was er de topper tussen de Golden State Warriors en de Phoenix Suns. De Warriors namen meteen een voorsprong en stonden na 12 minuten al 22 punten voor. Nadien konden ze de Suns afhouden en zo de zege thuis houden: 123-112. Bij de Warriors was Klay Thompson met 38 punten en 8 driepunters de grote uitblinker. Zo gaf hij Stephen Curry (35) ook een vroeg verjaardagscadeau.

Klay has this way of making the hoop look as wide as the Bay.



💦 33 PTS

💦 8 3PM

💦 12-18 FGM



Not bad for a first half on ESPN. pic.twitter.com/6O90agThKC — NBA (@NBA) March 14, 2023

ANDERE UITSLAGEN AFGELOPEN NACHT:

Detroit Pistons - Indiana Pacers: 117-97

Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves: 115-136

Miami Heat - Utah Jazz: 119-115

Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies: 88-104

Houston Rockets - Boston Celtics: 111-109