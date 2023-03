De Milwaukee Bucks zijn als 1e zeker van de NBA Playoffs

In de NBA staan de Milwaukee Bucks aan de leiding en konden tegen de Phoenix Suns zich voor de NBA Playoffs plaatsen. De Suns moesten het in die partij zonder Kevin Durant stellen.

Die afwezigheid bleek er te veel aan. De Bucks wonnen met 104-116. Daarvoor had het weer veel aan Giannis Antetokounmpo te danken. Hij pakte uit met 36 punten, 11 rebounds en 8 assists. Ook kreeg hij veel hulp van Brook Lopez die voor 21 punten en 10 rebounds goed was.

Zo plaatsten de Bucks zich voor de NBA Playoffs. Ze zijn het 1e team dit seizoen die daarin slagen. Ook werpen de Bucks zich steeds meer op als titelfavoriet, maar daarvoor is het nog tot midden juni wachten.

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers: 104-120

Washington Wizards - Detroit Pistons: 117-97

Toronto Raptors - Denver Nuggets: 125-110

New Orleans Pelicans - LA Lakers: 108-123

Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 121-107

San Antonio Spurs - Orlando Magic: 132-114

Portland Trail Blazers - New York Knicks: 107-123

