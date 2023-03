🎥 Stephen Curry komt ondanks een nederlaag op gelijke hoogte met Wilt Chamberlain, nieuwe glansprestatie van Joel Embiid en Ja Morant kent zijn verdict

De Golden State Warriors gingen op bezoek bij de LA Clippers. Daar stuitten ze op een sterke Kawhi Leonard die zijn ploeg naar de zege (134-126) hielp. Hij sloot af met 30 punten, 8 rebounds en 5 assists.

Toch ging er ook veel aandacht naar Stephen Curry. Hij pakte uit met 8 driepunters en 50 punten. Het was al zijn 12e NBA-wedstrijd waarin hij 50 punten maakte en zijn 7e sinds zijn 30e verjaardag. Met zijn 7e 50-puntenwedstrijd sinds zijn 30e evenaart hij recordhouder Wilt Chamberlain. Michael Jordan slaagde daar 6 keer in.

De Philadelphia 76ers gingen op bezoek bij de Cleveland Cavaliers en Joel Embiid was opnieuw de man van de avond. Hij was goed voor 36 punten, 18 rebounds en 4 blocks en leidde zo zijn team naar een 109-118-zege. De Sixers maakten na de rust het verschil. Embiid kreeg van James Harden (28 punten en 12 assists) heel wat hulp.

