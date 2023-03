Bergen wint na een thriller en doet een goede zaak in de Elite Silver

Bergen heeft in de Elite Silver een goede zaak gedaan. Het won van Feyenoord en komt zo aan de leiding in de Elite Silver.

In de BNXT League stond er maar 1 wedstrijd op het programma. Bergen ging op bezoek bij Feyenoord en de inzet was de leiding in de Elite Silver.

Na een nerveus 1e quarter liep Feyenoord uit en bij de rust stond het 34-25 voor. Bergen kwam goed uit de kleedkamer en draaide in het 3e quarter de rollen om. Ze gingen het laatste quarter met een 45-49-voorsprong in. In het laatste quarter behielden ze dat kloofje. Met nog anderhalve minuut te gaan, liepen ze nog wat meer uit. Bergen stond 8 punten voor, maar Feyenoord kwam terug in de wedstrijd en uiteindelijk kwam het met de schrik vrij: 65-66.

Bij Bergen was het aanvallend een collectieve prestatie. Zo neemt het de leiding in de Elite Silver en heeft het momenteel het laatste ticket voor de nationale play-offs beet. Al moeten er nog 8 wedstrijden gespeeld worden.