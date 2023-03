Kangoeroes Mechelen smeert de Nederlandse nummer 1 een nieuwe nederlaag aan, ook Spirou Charleroi wint

Kangoeroes Mechelen is op het veld van Heroes Den Bosch gaan winnen. Zo leed de Nederlandse nummer 1 zijn 2e nederlaag van het seizoen. Ook Spirou Charleroi won zijn partij.

In de Elite Gold van de BNXT League moest Kangoeroes Mechelen op bezoek bij Heroes Den Bosch. Dat is de Nederlandse nummer 1 en is dit seizoen thuis nog ongeslagen.

Mechelen had de beste start en in het 2e quarter diepte het zijn kloof uit tot 27-38, maar richting de rust kon Den Bosch nog korterbij komen. Aan de rust stond het 34-40. Na de rust dichtte het helemaal de kloof en in het laatste quarter liep het zelf uit, maar in de slotminuten draaide Mechelen nog de rollen om. Wen Mukubu die 17 punten maakte, stelde de zege veilig: 71-74. Het is de 2e nederlaag van het seizoen voor Den Bosch.

Spirou Charleroi moest naar Aris Leeuwarden. Na een verschroeiend 1e quarter controleerde het de rest van de partij. Ondanks een dipje in het 3 quarter kwam het nooit echt in de problemen: 84-99. Jhivvan Jackson en Alexandre Libert waren met 18 punten de topscorers bij Charleroi.

In het klassement blijft Den Bosch aan de leiding in de Elite Gold. Mechelen komt op de 2e plaats te staan, terwijl Charleroi naar plaats 4 gaat. Leeuwarden staat op plaats 7.