LA Lakers (zonder LeBron) en Clippers gaan stevig onderuit, Denver krijgt stilaan de leidersplaats in de Western Conference in het vizier

Met vijf wedstrijden was zondagnacht vrij kalm, maar verrassingen kregen we wel. De LA Clippers gingen onderuit en hun stadsgenoten konden ook niet winnen tegen de bijzonder sterke Denver Nuggets.

De topper was die tussen de LA Lakers en de Denver Nuggets. Een duel tussen de eerste en de tweede uit de Western Conference. De Lakers begonnen zonder de licht geblesseerde LeBron James goed aan de partij met heel wat punten van Rondo, Davis en Caruso. Jokic beperkte met 11 punten in het eerste quarter de achterstand.

Nadien namen de Denver Nuggets steeds meer over en dat leverde hen aan de rust een voorsprong op van twee punten: 53-55. In het derde en het vierde quarter kraakten de Lakers helemaal en moesten ze telkens 11 punten prijs geven: 104-128. Bij de bezoekers kwam het gevaar uit elke hoek want Millsap, Harris, Jokic en Beasley maakten allen meer dan 15 punten. Anthony Davis was met 32 punten wel de beste schutter van de wedstrijd.

Clippers onderuit bij OKC

Met nederlagen tegen de Chicago Bulls en de Houston Rockets draait het de laatste weken net wat minder voor de Clippers. Zonder Kawhi Leonard -die niet volledig fit raakte voor de wedstrijd- was er te weinig scorend vermogen bij de Clippers. Lou Williams deed het met 22 punten nog wel goed, maar Paul George bleef onder z'n niveau en kon de Clippers niet naar een nieuwe overwinning stuwen. Oklahoma City Thunder won de partij met 118-112.

Pacers kunnen ongenaakbare Bucks niet bedreigen, comeback van het jaar voor de Raptors

Er lijkt voorlopig niks te doen aan de Milwaukee Bucks. Van de 31 gespeelde wedstrijden wonnen ze er liefst 27 en dat was ook zondagnacht niet anders. De sterren van het elftal leken bij momenten zelfs een snipperdag te nemen waardoor Wesley Matthews de beste schutter van de wedstrijd werd voor de Bucks.

De Indiana Pacers begonnen nog wel beter met een 21-22 in het eerste quarter, maar nadien was er geen houden meer aan. De Bucks wonnen de drie andere quarters met 38-33, 24-18 en 34-16.

Verder gingen de Dallas Mavericks onderuit bij landskampioen Toronto met 110-107. Luka Doncic was er bij de bezoekers nog steeds niet bij met een enkelblessure. Kyle Lowry maakte bij de Raptors indruk met 32 punten, 8 rebounds en 10 assists. De Raptors haalden een achterstand van liefst 30 punten op, een record. HIER leest u er meer over.

De Boston Celtics haalden het zoals verwacht makkelijk van de Charlotte Hornets met 119-93. Jayson Tatum deed opnieuw van zich spreken met 39 punten.