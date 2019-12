Gregg Popovich strooit met complimenten na terugkeer Luka Doncic: "Hij ziet het spelletje zoals Magic Johnson"

Luka Doncic was vier wedstrijden out met een blessure en keerde terug tegen de San Antonio Spurs. De Sloveen was meteen weer cruciaal voor zijn Dallas Mavericks en loodste zijn team naar een 102-98 zege.

Doncic loodste zijn team met 24 punten, 10 rebounds en 8 assists naar de zege (HIER leest u er meer over). Doncic was na afloop tevreden: "Naar het einde van de wedstrijd toe was ik heel erg moe. Het gevoel is anders als je er eventjes niet bij was. Je moet toch weer in je ritme komen. Het zal wel loslopen uiteindelijk want ik voelde me goed."

Luka Doncic kreeg ook complimenten van de iconische San Antonio Spurs-coach Gregg Popovich na afloop: "Hij is Magic Johnson niet, maar hij ziet het spelletje op dezelfde manier. Hij speelt heel intuïtief en dat kun je niet aanleren. Ik wel hem geen onnodige druk bezorgen, maar hij doet het fantastisch."