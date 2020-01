🎥 Philadelphia 76ers zijn sterspeler Joel Embiid een tijdje kwijt met vingerblessure

Pech voor Philadelphia want het team uit de Eastern Conference zal het een tijdje moeten doen zonder sterspeler Joel Embiid. Hij blesseerde zich maandagnacht aan de vinger.

Afgelopen nacht won Philadelphia met 109-98 van de Boston Celtics (dat leest u HIER nog eens na). Philly moest het wel doen zonder sterspeler Joel Embiid die afgelopen maandag een vervelende blessure opliep tegen Oklahoma City Thunder. De ringvinger van zijn linkerhand stond volledig in de verkeerde richting. Uit onderzoek is gebleken dat de Kameroener een gescheurd ligament heeft. Een operatie is noodzakelijk.

Opnieuw toch een weliswaar kleine tik voor Embiid die al met heel wat blessures af te rekenen kreeg in zijn carrière. Coach Brett Brown hoopt op een snel herstel: "We gaan niet in een hoekje zitten huilen. Ik zie dit als een opportuniteit. Ik ben tevreden over mijn team en we zullen alles geven met wat we hebben. Het blijft uiteraard wel afwachten hoe lang hij out zal zijn."

De beelden na het incident: