Lakers ondanks record LeBron onderuit, Utah Jazz pakt 19e zege op 21 wedstrijden

In de NBA maakten we ons op voor een nacht vol interessante wedstrijden. Utah Jazz ging op zoek naar nog maar eens en overwinning en LeBron James kon het record van Kobe Bryant breken.

Het was de nacht van LeBron James, maar eigenlijk ook niet. The King sprong over Kobe Bryant op de 'All Time Scoring List' (leest u HIER meer over), maar ging met zijn Lakers wel onderuit. Tegen de Philadelphia 76ers -zonder Joel Embiid- werd er met 108-91 verloren. Ben Simmons speelde een uitstekende wedstrijd met 28 punten, 10 rebounds, 8 assists en ook nog 4 steals. Anthony Davis (31 punten, Lakers) en Tobias Harris (29 punten, Philadelphia) scoorden nog meer.

Utah Jazz is bezig aan een formidabel seizoen. Het team won 19 van z'n laatste 21 wedstrijden en staat tweede in de Western Conference. Tegen de Dallas Mavericks wachtte hen een serieuze test, maar ook die horde werd genomen. De Mavericks hadden na het eerste quarter wel een voorgift van 11 punten, maar Utah Jazz reageerde en in het laatste quarter werd de achterstand omgebogen in een overwinnnig: 112-107. Donovan Mitchell (25 punten), Bogdan Bogdanovic (23 punten) en Rudy Gobert (22 punten, 17 rebounds) speelden uitstekend. Luka Doncic speelde met 25 punten uitstekend voor de Mavericks.

Andere uitslagen

Detroit Pistons-Brooklyn Nets 111-121 (Kyrie Irving was de beste schutter van de avond met 45 punten)

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 104-113

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 106-118 (Zach LaVine zorgde bij de Bulls voor liefst 44 punten)

Ben Simmons zorgde voor hoofdpijn bij de Lakers

Just a reminder that Ben Simmons is a PROBLEM on defense πŸ”₯



(via @NBA) pic.twitter.com/stRgMy2ZHT — SLAM (@SLAMonline) January 26, 2020

Gobert (Utah Jazz) speelde fenomenaal

THESE LAST TWO POSSESSIONS BY THE UTAH JAZZ OH MY GOD



HOW CAN ANYONE LIST ANYONE ELSE OTHER THAN RUDY GOBERT AS THE DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR?



pic.twitter.com/abPQAnBNtg — Mychal Lowman (@My_Lo) January 26, 2020

De nacht van Irving en LaVine

Kyrie Irving had one of his best games of the season in the win over the Pistons.



45 PTS

6 REB

7 AST

15-30 FG

pic.twitter.com/2DB9Igdj9G — ProCity Hoops (@ProCityHoops) January 26, 2020