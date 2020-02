🎥 Cats herpakken zich na ruime achterstand, maar gaan toch onderuit tegen Canada

De Canadezen wonnen het eerste kwart met 12-7 en speelden in het tweede op een bepaald moment zelfs een voorsprong van zestien punten bij elkaar. Halverwege bleef de schade toch ‘beperkt’ tot 30-23.

De Belgen kwamen in het derde kwart terug tot 46-42 en in het vierde zelfs tot 58-56, maar moesten uiteindelijk dus toch het onderspit delven met 61-56 Gelukkig zorgde Japan donderdag ook voor goed nieuws (lees HIER)

.@CanBball 🇨🇦 held their nerve against the @thebelgiancats 🇧🇪 to complete tense a 61-56 triumph! #FIBAOQT



📖 https://t.co/tvkoADWXfa pic.twitter.com/abjJk9j3Io