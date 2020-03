Steph Curry staat voor langverwachte terugkeer, Hazard ziet Doncic winnen in Dallas

Het blessureleed van Stephen Curry behoort eindelijk tot het verleden. De sterspeler van de Golden State Warriors staat straks voor het eerst sinds eind oktober weer op het parket.

Op bezoek bij de Denver Nuggets moest Stephen Curry voor het laatst toekijken hoe zijn team het zonder hem deed. Hij staat sinds 30 oktober 2019 aan de kant. De sterspeler van Golden State Warriors liep toen een handblessure op. Dit jaar kon het team nog maar veertien keer winnen en staat het op de allerlaatste plaats.

In Dallas - New Orleans was het iets spannender. Luka Doncic trok de Mavericks uiteindelijk over de streep met 30 punten, 17 rebounds en 10 assists. Het was meteen goed voor zijn 22e triple-double in dienst van de club. Een nieuw clubrecord en dat op amper 21-jarige leeftijd. Mooi meegenomen voor Doncic, die ook nog eens een ontmoeting met Eden Hazard scoorde. De Rode Duivel komt uit voor zijn favoriete club Real Madrid.

✨ Luka Magic x Triple-Double ✨@luka7doncic (30 PTS, 17 REB, 10 AST) becomes the @dallasmavs all-time triple-doubles leader en route to the OT win at home! #MFFL pic.twitter.com/hy5NFHmew6 — NBA (@NBA) March 5, 2020

https://www.basketbalkrant.be/nieuws/2020-03-05/-dallas-mavericks-en-weergaloze-luka-doncic-krijgen-bezoek-van-eden-hazard