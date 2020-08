Fenomeen Luka Doncic slaat opnieuw toe in de NBA: 43 punten en triple-double tegen LA Clippers

Luka Doncic is een sensatie in de NBA. Vannacht heeft hij zich opnieuw van zijn beste kant laten zien in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Hij dwong overtime af tegen de LA Clippers en hij scoorde in de laatste seconden het beslissende punt waardoor het nu 2-2 staat.

We kregen vannacht een heerlijke wedstrijd te zien tussen de LA Clippers en de Dallas Mavericks. De Clippers stonden nog 2-1 aan de leiding, maar daar maakte Luka Doncic vannacht een einde aan. Doncic was goed voor 43 punten, 17 rebounds, 13 assists en het winnende shot in overtime. De Dallas Mavericks haalde het uiteindelijk met 133-135 en daardoor staat het nu 2-2 tussen beide ploegen. Nog deze nacht hebben de Toront Raptors en de Boston Celtics zich geplaatst voor de volgende ronde (u kan het HIER lezen) en de Utah Jazz staan 3-1 voor tegen de Denver Nuggets na een 127-129 zege.