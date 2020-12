Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) verliest met Houston, Trae Young en Atlanta Hawks maken indruk

De Houston Rockets zijn er niet in geslaagd om in de tweede competitiewedstrijd van het seizoen hun eerste overwinning te boeken. Het werd 111-124 tegen de Denver Nuggets. De Atlanta Hawks zijn dan weer voorlopig ongeslagen.

Naast de nederlagen voor de LA Lakers en de Brooklyn Nets (lees HIER), zijn ook de Houston Rockets er niet in geslaagd om te winnen. Het werd 111-124 voor de Denver Nuggets. James Harden was goed voor 34 punten, terwijl Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) 5 punten, 7 rebounds en 2 assists liet optekenen in 25 minuten. De Rockets konden zo nog niet winnen dit seizoen en verloren al twee wedstrijden.

Bij de Atlanta Hawks loopt het dan weer een stuk beter. Dankzij een ijzersterke Trae Young haalde de ploeg het met 120-128 van de Detroit Pistons. De jonge point guard scoorde 29 punten en de Hawks staan zo op 3 overwinningen en 0 nederlagen.

Ook de Utah Jazz en de Oklahoma City Thunder kwamen in actie. Na een spannende wedstrijd won Utah met het kleinste verschil (110-109). Bogdanovic (23 punten) en Conley (20 punten, 10 rebounds, 9 assists) maakten het verschil bij de Jazz.