Na het overlijden van Bill Russell: de NBA haalt het nummer 6 uit de roulatie, LeBron James en co mogen hun nummer behouden

Spelers die afgelopen seizoen met nummer 6 speelden, mogen hun nummer behouden. Anderen mogen dat nummer niet meer kiezen.

2 weken geleden overleed NBA-legende Bill Russell. Hij won 11 NBA-titels op 13 seizoen. Ook werd hij 5 keer MVP. Na zijn carrière werd de NBA Finals MVP naar hem vernoemd. Ook werd zijn nummer 6 bij de Boston Celtics uit de roulatie gehaald.

De NBA kondigde ondertussen aan dat zijn nummer 6 voor de hele competitie uit de roulatie wordt gehaald. De reden daarvoor is zijn carrière en ook zijn verdiensten voor de maatschappij. Hij streed jaren voor gelijkheid van rechten.

Niemand zal ooit nog het nummer 6 mogen kiezen om voor zijn team te spelen. De spelers die vorig seizoen met het nummer 6 speelden, mogen hun nummer wel behouden. Dus LeBron James, Lou Williams, Alex Caruso, Kristaps Porzingis en anderen moeten niet op zoek gaan naar een nieuw rugnummer.

Het is de 1e keer dat een NBA-speler zijn rugnummer in de volledige competitie uit de roulatie ziet genomen worden. In andere sporten gebeurde dat eerder al. Wayne Gretzky zag hetzelfde gebeuren met zijn nummer 99 in de NHL. Ook Jackie Robinson kreeg die eer te beurt in de MLB met het nummer 42.