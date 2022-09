Sam Van Rossom ziet België stunten tegen Spanje: "Maar EK-winst wordt moeilijk"

Sam Van Rossom stopte deze zomer bij de Belgian Lions door contractverplichtingen bij Valencia. Ook hij zag de Lions stunten tegen Spanje. Sporza had een gesprek met hem.

"Ik had wel gedacht dat het niet onmogelijk was om van dit Spanje te winnen", begon Sam Van Rossom tegen Sporza. "Het is niet meer de ploeg van weleer met die uitzonderlijke talenten, maar je moet nog altijd een goede dag hebben en Spanje een mindere."

"Eerlijk gezegd is Spanje op papier nog altijd sterker dan ons", ging Van Rossom verder. "Maar zo win je geen wedstrijden. In hun 1e wedstrijden was Spanje heel dominant. Misschien zijn ze daardoor gaan zweven. En omgekeerd bij België. Misschien zijn de Lions na de nederlaag tegen Montenegro wakker geschud. Ze waren alleszins super gemotiveerd."

LOF VOOR DARIO GJERGJA

Ismael Bako was na de wedstrijd heel ambtitieus en nam de Europese titel in de mond. "Dat wordt wel heel moeilijk", vindt Van Rossom. "Maar anderzijds vind ik ook dat je niet gewoon moet gaan voor de 1e ronde, maar ambitie moet hebben om verder te gaan. En ook: op een EK kan er altijd veel gebeuren, omdat je altijd met 1 wedstrijd zit. Alles alle puzzelstukjes in elkaar vallen kan je misschien wel ver geraken."

"Anderzijds zit je ook met sterke landen. In de 1/8-finales volgt misschien Slovenië met Luka Doncic. Of Duitsland dat heel compleet is. Bosnië en Herzegovina is stevig en dan heb je ook nog Frankrijk. Daarnaast is er nog Litouwen die er misschien gaan uitliggen", sloot Van Rossom af, die ook nog lof had voor bondscoach Dario Gjergja: "Hij weet heel goed waarmee hij bezig is. Zijn aandeel in de opmars van de Lions is toch groot."