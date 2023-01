🎥 Irving de Brooklyn-held in clash met Golden State, Memphis afgehouden door Phoenix en ook Denver verliest

Kyrie Irving heeft nog eens de beste versie van zichzelf aangesproken en Brooklyn voorbij Golden State geloodst. Elders leden de nummers 1 en 2 uit de Western Conference een nederlaag.

Er stonden een aantal affiches om vingers en duimen vanaf te likken op het menu in de NBA. Golden State-Brooklyn bijvoorbeeld. Zonder Kevin Durant was het aan Irving om zijn verantwoordelijkheid te nemen bij Brooklyn. Dat deed de guard volop door 38 punten te scoren. Brooklyn maakte zo een achterstand van 17 punten goed en won nog met 116-120. Knap van de nummer 4 in het Oosten.

Phoenix toont ook weer tekenen van leven. Het had de voorbije maanden zwaar te lijden onder de afwezigheid van sterkhouders, maar recupereerde nu toch al Chris Paul. Zijn terugkeer inspireerde het team - dat inmiddels buiten de top 8 staat in het Westen - om 29 punten uit te lopen tegen Memphis. De Grizzlies maakten die kloof nog bijna helemaal goed. Finaal werden ze nipt afgehouden met 112-110.

Een nederlaag voor de nummer 2 in het Westen en de leider in diezelfde Conference deed niet beter. Denver verloor zonder sterspeler Jokić van Oklahoma. Daar zaten de 34 punten van Gilgeous-Alexander ook voor iets tussen: het werd 99-101. Elders ging LA Clippers winnen bij Dallas met 98-112 en ging New Orleans onderuit in Miami met 100-96.